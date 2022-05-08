الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار الذهب محليا

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

الأردنيون يترقبون إعلاناً لعطلة رسمية خلال هذا الشهر

الأحد، 08-05-2022 10:11 ص

مصر.. حصاد أكثر من 700 ألف فدان قمح منذ أول أبريل

Doc-P-419616-637874273680846195


الوكيل الاخباري- قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، إنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل/نيسان.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال الشهر الماضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (59.69 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.

وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.

وذكر عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة مصر تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من الأرز خلال العام الحالي 2022-2023 مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
ذهب خاص

أسعار الذهب محليا

6275f51a423604142a534b72

صحيفة: الاتحاد الأوروبي سيطلب من أعضائه تقاسم الغاز إذا قطعت روسيا الإمدادات

800-2

إيران: وضعنا الاقتصادي قد يصبح على نحو لا يطاق

1649961-1322776095

السيولة في الاقتصاد السعودي تسجل مستوى قياسياً جديداً

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

761625

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أخبار متعلقة
Doc-P-419616-637874273680846195

صادرات أوكرانيا من الحبوب هذا الموسم 46 مليون طن

6273842742360479432b4139

أسعار القمح العالمية تقفز في ظل أنباء من الهند

626d220f6a087

مقترح من البنك الدولي للأردن حول مخزون القمح والشعير

4202222183651648059457

البنك الدولي متخوف من الركود التضخمي

1-210

الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لمدة ثمانية أشهر

625fa409423604410b12f747

أسعار القمح المستورد في كوريا الجنوبية تصل لأعلى مستوى لها منذ 13 عاما