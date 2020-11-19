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الخميس، 19-11-2020 02:01 م

تتضمن سبع شركات عالمية

مصر : فوز 11 شركة للتنقيب عن الذهب

مصر
العلم المصري


الوكيل الإخباري - قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن 11 شركة عالمية ومحلية مصرية  فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية في مصر.

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وأضاف الملا، الذي تستهدف بلاده مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة، أن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات مصرية.


ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك جولد وبي.تو جولد ولوتس جولد وريد.سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال إفريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور جولد. وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.


وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.


وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021.
وكانت مصر قررت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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