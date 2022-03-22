الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 01:19 م

مصر.. مطالب بتدوين أسعار السلع على المنتجات في البلاد

62399bb9423604180a48bcd5


الوكيل الاخباري-قدم عضو مجلس النواب المصري طارق الخولي، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بشأن تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.

اضافة اعلان

 

وذكر طلب الإحاطة الذي تم توجيهه لوزير التموين المصري علي المصليحي، أن القرار الصادر عن وزارة التموين رقم "217 لسنة 2017"، نص على أن "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليًا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة. وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو".

واستكمل النائب البرلماني، أنه على الرغم من إصدار القرار إلا أنه لم يُطبق ما أدى إلى تلاعب بعض التجار في الأسعار.

وتابع: "عدم تطبيق هذا القرار جعل بعض التجار يضعون أسعارًا متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة وهو ما يُشكل عبئًا جسيمًا على كاهل المواطن المصري، ويضر بمصلحته بصورة مباشرة، وبناء على ذلك أرجو من وزارة التموين، سرعة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق القرار؛ حتى يجري مواجهة أي ارتفاع للأسعار، وللحد من جشع بعض التجار؛ بما يضمن فرض سياسة ضبط الأسعار على جميع الأسواق والمحلات التجارية أيضا".

وشدد: "من الضروري التنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، على أن يُحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرًا لأهمية الموضوع".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
6239aebd4c59b7349330832f

بعد الارتفاع.. أسعار الذهب الأسود تعود إلى المنطقة الحمراء

1624363864913165100

تراجع عجز الميزانية البريطانية

623999aa4236041d3e31516c

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

190485Image1

تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس

inbound565498706207431676

اتفاق أوروبي مرتقب على خطة شراء مشترك للغاز والهيدروجين

6239839c4c59b734933082ef

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا عند أقصى مستوى

أخبار متعلقة
623189c3423604420778473d

مصر تورد 10 ملايين طن قمح لأول مرة في تاريخها

Morrocan-bread

السيسي يوجه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعوم وزيادة سعر القمح المحلي

622f086c4236043dfa7041d5

مصر.. الكشف عن سبب ارتفاع سعر اللحوم بشكل مبالغ

80a33e68-392f-4e9b-af7e-d4582e5d095f_16x9_1200x676

بدء تطبيق قواعد جديدة للاستيراد في مصر.. واستثناء سلع

3-9

تعزيز التعاون بمجال النقل السككي بين الاردن ومصر

24d7edac-4e3d-4231-bfc9-755867b33947_16x9_1200x676

مصر تعدل الناتج الإجمالي بالرفع إلى 4.8 تريليون جنيه