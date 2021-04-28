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الأربعاء، 28-04-2021 11:54 ص

مصر: مليار دولار استثمارات جديدة للتنقيب عن النفط بالصحراء الغربية

صحراء


الوكيل الإخباري - تعتزم شركتا نفط تابعتان لوزارة البترول المصرية ضخ استثمارات بأكثر من مليار دولار للتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية.

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وقال رئيس شركة خالدة للبترول، سعيد عبدالمنعم، إنه من المستهدف ضخ نحو 830 مليون دولار استثمارات جديدة خلال العام المالي 2021/2022 لتنفيذ خطة طموحة للبحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.


وتستهدف الخطة حفر 87 بئراً جديدة بواقع 35 بئرا استكشافية و52 بئرا تنموية، بما يسهم في تحقيق متوسط يومى للإنتاج يبلغ حوالي 130 ألف برميل زيت خام بالإضافة إلى 630 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.


وخلال استعراض الموازنة التخطيطية لشركة قارون للعام المالي المقبل أوضح رئيس الشركة المهندس أشرف عبدالجواد أنها تخطط لضخ استثمارات تبلغ حوالي 252 مليون دولار لتنفيذ برنامج عمل بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية يشمل حفر 24 بئراً تنموية و5 آبار استكشافية بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار وإعادة إكمال الآبار لتحقيق معدل إنتاج سنوي حوالي 9 ملايين برميل زيت خام ، مشيراً إلى الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة العاملين وتحقيق أهداف منظومة الإنتاج بالحقول في مواجهة تحديات جائحة كورونا.


جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرنس أعمال الجمعية العامة لكل من شركة خالدة وشركة قارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022.


وأكد الملا خلال الجمعيتين على ضرورة الاهتمام والتركيز خلال الفترة الحالية على سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات والأنشطة والاستفادة من البنية التحتية بالشكل الأمثل وتطبيق برامج خفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء في هذه المرحلة التي تشهد تحديات عالمية رئيسية في صناعة البترول نتيجة تداعيات جائحة كورونا، لافتا إلى ضرورة التركيز على الأنشطة الاستكشافية وسرعة إنجازها لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج.


وشدد الملا على الاستمرار في تحديث نظم الأمن والسلامة وحماية البيئة بمواقع الإنتاج كهدف أساسي ضمن استراتيجية الوزارة فضلا عن التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وزيادة الوعي لدى العاملين للحفاظ على سلامتهم والوقاية من فيروس كورونا.


وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس ديفيد تشي رئيس أباتشي مصر.

 

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