الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة يطالب الأردنيين التأكد من مراكز اقتراعهم قبل الغد

الخرابشة يلتقي أمير قطر في الدوحة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الاثنين - أسماء

راصد جوي: ثلوج فوق مرتفعات 900 متر الاربعاء والخميس

الملكة رانيا إلى الأمهات: كل عام وانتوا منورين حياتنا

بدء استقبال طلبات السلف الشرائية لمتقاعدي الضمان

ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية على الطرق الخارجية

استقرار أسعار الخضار اليوم الإثنين

النواب يناقش مشروع قانون الأحزاب المعاد من الأعيان

الإثنين، 21-03-2022 09:31 ص

مصر.. نيران الحرب تضغط مستهدفات الموازنة الجديدة

gettyimages-620841976


الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة المصرية خض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة. حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2022 / 2023، بعدما تسبب ارتفاع أسعار السلع في الضغط على المالية العامة، وذلك وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس.

وفيما لا يزال العجز في طريقه للتراجع، تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من 6.9% متوقع للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1% في العام المالي المقبل. ويعني هذا فائضا أوليا أقل، حيث خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5% في 2022 / 2023 من 2% سابقا.

ولم يفصح وزير المالية المصري محمد معيط في يناير الماضي عن مستهدف وزارة المالية بشأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال حينها إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
الموانئ السعودية-61f25fc1-7c80-4789-8186-c5251c64eeee

السعودية: توقيع 3 مذكرات لتحويل موانئ المملكة إلى ذكية بتقنيات الـG5

1632312966706202400

الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير

20223202214144BB

فرنسا تجمّد أصولاً روسية بحوالي 850 مليون يورو

110406-1382667363

بعد العقوبات الأميركية.. جدل واسع حول مستقبل هيمنة الدولار

3202219102918235818360

ارتفاع أسعار النفط عالميا

محافظ-المركزي-القطاع-المصرفي-الكويتي-بعد-الجائحة-أقوى-وأفضل-وأكثر

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

أخبار متعلقة
622f00004236047f43179bcf

مصر.. قرارات عاجلة قبل شهر رمضان لمحاربة الغلاء

قمح

مصر تستكمل شحن 189 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا

620788074c59b73da07f90b1

أوكرانيا: خسائرنا تجاوزت 119 مليار دولار حتى الآن جراء الحرب الروسية

الذهب٣

ارتفاع غرام الذهب عيار 21 محليا 1.5 دينار مقارنة قبل حرب أوكرانيا

118584

التضخم بالمدن المصرية يرتفع إلى 8.8% في فبراير

centralbankkkkkk

المركزي المصري يعتزم إتاحة فتح الحسابات البنكية إلكترونياً