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الثلاثاء، 22-02-2022 02:47 م

مصر وروسيا تستعدان لتوقيع مذكرة تفاهم تعزز تعاونهما في مجال الغاز الطبيعي

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مصر وروسيا ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل كوقود للمحركات.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة ”رويترز“ أن وزير البترول المصري طارق الملا بحث مع نظيره الروسي نيكولاي شولجينوف ”إمكانية زيادة أعمال الشركات الروسية العاملة في قطاع البترول المصري في ظل الانطلاقة التي يحققها القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة جراء ذلك“، وذلك خلال مشاركتهما في قمة الدول المصدرة للغاز التي انطلقت في الدوحة اليوم.

وفي السياق، قال موقع ”صدى البلد“ المحلي المصري إن الجانبين بحثا التعاون في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإمكانية تبادل الخبرات في هذا المجال في ظل توسع مصر فيه واهتمام الجانب الروسي به.

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