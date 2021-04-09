الجمعة 09-04-2021
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الجمعة، 09-04-2021 08:03 م

مصفاة البترول تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

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الوكيل الاخباري - حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية من الإعلانات التي يتم ترويجها بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وظائف جديدة في الشركة.

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وشددت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، أنها لم تعلن عن توفر أي شواغر وظائف جديدة لديها.


ولفتت الشركة ان أي شواغر وظيفية جديدة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للشركة وصفحات الشركة الرسميّة الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للصحف اليومية.
 
وحذرت الشركة من الانصياع وراء تلك الإعلانات وغيرها من الإعلانات المضللة خصوصاً وأن بعضها تضمن تحديد مواقع إلكترونية معينة لتقديم طلبات الالتحاق بالوظائف المزعومة وقد يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مقابل ذلك مما يشكّل احتيالاً وتغريراً بالباحثين عن عمل.

 




 

 


 

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