مطالبات بإعفاء بطاقة الاستيراد للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، الأحد، الحكومة بإعفاء بطاقة الاستيراد من استيفاء نسبة 2.5% للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان للأفراد.

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وقال الجبالي، في بيان صحافي، إن استيفاء نسبة 2.5% على بطاقة الاستيراد للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان والمباعة من وكلاء سيارات ومعارض عمّان غير عادل خصوصا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير مطبق على المركبات المخلص عليها في جمرك المنطقة الحرة (الزرقاء).



ولفت الجبالي الذي يشغل أيضا منصب نقيب وكلاء السيارات وتجّار قطع السيارات ولوازمها إلى مطالبات متكررة قدمتها الغرف والنقابة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص، مؤكدا أهمية الاستجابة لهذا المطلب لتحقيق العدالة لجميع العاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم.



وأوضح أهمية توحيد إجراءات التخليص على المركبات داخل المراكز الجمركية وذلك للتخفيف عن المواطنين وتنشيط الحركة التجارية داخل قطاع السيارات.



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