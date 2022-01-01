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السبت، 01-01-2022 01:25 م

مطالبة بعدم تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات

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الوكيل الإخباري - طالبت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بعدم تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الأردن ، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي.

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وذكرت الجمعية في بيان اليوم السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات أو تخفيضها يهدد تنافسية الصناعة الاردنية محلياً وخارجياً، وسيؤثر على أعمال واستثمارات الشركات والمنشآت الصناعية.


وأكدت، أن القطاع الصناعي أسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن الغذائي أثناء تفشي فيروس كورونا، مبينة أن الصناعة الأردنية تمكنت من تأمين احتياجات المملكة من المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم وغيرها من المنتجات التي تصنع محلياً.


وأشارت الجمعية إلى أن الصناعة الأردنية هي أكبر مشغل للأيدي العاملة المحلية، وأي خلل بتنافسيتها سيؤثر على دورها في توليد فرص العمل وزيادة التشغيل والاعتماد على الذات.

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