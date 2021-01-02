مطالب بإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، السبت، إن استمرار فرض حظر تجول شامل أيام الجمع، يعمق التحديات التي يواجهه القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد،

اضافة اعلان



وأبرزها تراجع القوة الشرائية وحرمان العائلات من التسوق في يوم الإجازة الرسمية.

وأضاف القواسمي في تصريح صحفي، أن مبيعات يوم الجمعة تشكل 30% من حجم مبيعات الأسبوع للقطاع (الألبسة والأحذية) في المراكز التجارية الكبرى و"المولات".

ولدى سؤاله عن إمكانية أن يعوض التسوق أيام الخميس والسبت عن تعطل الجمعة قال القواسمي: "تسوق أيام الخميس والسبت لا يعوض عن مبيعات يوم الجمعة كونه يوم عائلي وإجازة لغالبية القطاعات".





