مطالب بالتوازن بين الملفين الاقتصادي والصحي

الوكيل الإخباري - طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة، بمراجعة القرارات المتعلقة بملف أزمة فيروس كورونا، وإيجاد آليات تعامل جديدة تضمن التوازن بين الملفين الاقتصادي والصحي، ووضع خطة عمل واضحة للتعايش مع الأزمة ومراعاة حجم التأثر السلبي الذي طال القطاعات الاقتصادية المتضررة.

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وطالبت النقابة في بيان صحافي، اليوم الأحد، ببرامج دعم من البنك المركزي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتوفير سيولة نقدية كافية لدعم رأس المال التشغيلي لها، وإيجاد حلول لمشاكل المالكين والمستأجرين من خلال أمر دفاع، وتخفيض ضريبة المبيعات بسرعة لتحفيز الاقتصاد، والعمل بروح الفريق مع القطاع الخاص للوصول إلى حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.



وأشارت إلى صعوبة استمرار عدد من المنشآت بسبب الحظر الشامل والجزئي والإغلاقات المتكررة لعدد من القطاعات.



