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الخميس، 26-11-2020 01:31 م

مطالب بتخفيض أسعار مادة الكاز خلال الـ 3 أشهر المقبلة

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الوكيل الإخباري - توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، اليوم الخميس،  تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل كانون الأول/ديسمبر 2020.

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وبين السعيدات في تصريحات صحفية، أن التوقعات بعد متابعة الأسعار عالميا تشير إلى أنه سيجري تثبيت أسعار كافة أصناف المشتقات النفطية (البنزين 90و 95، والكاز، والديزل).


كما دعا السعيدات الحكومة إلى خفض سعر مادة الكاز خلال الـ3 أشهر المقبلة، خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية على الأردنيين.


"مادة الكاز يستخدمها الأقل حظا في الأردن في فصل الشتاء؛ لتدفئة أنفسهم" بحسب السعيدات.


 




 

 


 

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