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الأحد، 27-09-2020 12:16 م

مطالب بمنح قروض حسنة لقطاع المطاعم

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الوكيل الإخباري - دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة محافظ البنك المركزي الاستمرار في منح قطاع المطاعم بصورة عامة قروض حسنة حتى نهاية العام الحالي.
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وبينت النقابة في كتاب وجه الى محافظ البنك المركزي، ان الاستمرار في منح قطاع المطاعم قروضا حسنة، ضروري استمرارية عملهم ومنحهم الفرصة الكافية للوفاء بالتزاماتهم ودفع رواتب موظفيهم كون قطاع المطاعم من أكبر القطاعات التي تشغل العمال والذي تكبد خسائر كبيرة بسبب الإغلاقات المستمرة بسبب الجائحة ليتعافى ويتجنب الخسائر الكبيرة التي مني بها والتي انعكست سلبا عليهم وعلى الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع والذي يقدر بعشرات الآلاف من العاملين مما يزيد من نسبة البطالة والتي تعاني منها مجتمعاتنا بصورة كبيرة.

 




 

 


 

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