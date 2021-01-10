معدل التضخم الإجمالي في مصر يختتم 2020 متراجعا إلى 5.1%

الوكيل الاخباري - اختتم مؤشر التضخم عام 2020 في مصر بتراجع ملحوظ حيث، شهد المتوسط العام للتضخم لسنة 2020 تراجعا ملحوظا مسجلا 5.1 بالمئة مقابل 8.5 بالمئة في العام السابق عليه.



وبحسب نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الأحد، فقد سجل التضخم على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي (-5) بالمئة، فيما سجل على المستوى السنوي في نفس الشهر 6 بالمئة مقابل 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق 2019.



وأرجعت النشرة انخفاض التضخم إلى تراجع قسم الطعام والشراب بنسبة (-1.5) بالمئة، كما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة (-0.3) بالمئة، بينما ارتفع قسم السكن بنسبة 0.1 بالمئة، مقابل ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنفس نسبة قسم السكن، وارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4 المئة.

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ويعتبر متوسط التضخم العام في مصر في 2020 والبالغ 5.1 بالمئة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أدنى مستوى تضخم سجلته مصر منذ سنوات.



وعدل البنك المركزي المصري اليوم معدل التضخم المستهدف إلى متوسط 7 بالمئة بارتفاع أو انخفاض 2 بالمئة عن هذا المتوسط، فيما كان المستهدف 9 بالمئة، بزيادة أو نقص 3 بالمئة.



المصدر : سبوتنك



