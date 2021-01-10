الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

قرارات اقتصادية هامة لتحسين أوضاع الأردنيين

مصدر يكشف للوكيل مصير عودة طلبة المدارس

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة للوكيل : اللقاح فرصة لتسطيح المنحنى الوبائي في الأردن - فيديو

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

وفيات الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين حول اللقاح الصيني

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الأحد

عاجل

الكشف عن تفاصيل برنامج التطعيم ضد كورونا بعد قليل

الأحد، 10-01-2021 11:37 ص

معدل التضخم الإجمالي في مصر يختتم 2020 متراجعا إلى 5.1%

Cairo_street


الوكيل الاخباري - اختتم مؤشر التضخم عام 2020 في مصر بتراجع ملحوظ حيث، شهد المتوسط العام للتضخم لسنة 2020 تراجعا ملحوظا مسجلا 5.1 بالمئة مقابل 8.5 بالمئة في العام السابق عليه.

وبحسب نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الأحد، فقد سجل التضخم على أساس شهري في كانون الأول/ديسمبر الماضي (-5) بالمئة، فيما سجل على المستوى السنوي في نفس الشهر 6 بالمئة مقابل 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق 2019.

وأرجعت النشرة انخفاض التضخم إلى تراجع قسم الطعام والشراب بنسبة (-1.5) بالمئة، كما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة (-0.3) بالمئة، بينما ارتفع قسم السكن بنسبة 0.1 بالمئة، مقابل ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنفس نسبة قسم السكن، وارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4 المئة.

اضافة اعلان

ويعتبر متوسط التضخم العام في مصر في 2020 والبالغ 5.1 بالمئة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أدنى مستوى تضخم سجلته مصر منذ سنوات.


وعدل البنك المركزي المصري اليوم معدل التضخم المستهدف إلى متوسط 7 بالمئة بارتفاع أو انخفاض 2 بالمئة عن هذا المتوسط، فيما كان المستهدف 9 بالمئة، بزيادة أو نقص 3 بالمئة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
A-driver-fills-his-car-with-gasoline-in-Syria

وزارة النفط السورية توضح أسباب أزمة المشتقات النفطية

108126

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.5 مليون دينار

unnamed (1)

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

1202179526828284452

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

12021614225523593628

تعميم من البنك المركزي الأردني على جميع البنوك

-1x-1

دويتشه بنك يوافق على دفع 124 مليون دولار لتسوية ملاحقة قضائية في أمريكا

أخبار متعلقة
RTX2WLN5-1600

مصر .. بيانات رسمية تكشف أثر الجائحة على الاحتياطي النقدي في 2020

5ff1ad9d4c59b77144770f55

إيرادات قناة السويس تتراجع 3% في 2020

رز

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز في 2020

2279966-1076115590

مصر.. توقع 5 اتفاقيات نفطية جديدة

صورة-لأحد-المصانع-العاملة-في-مدينة-الموقر-الصناعية-

بحث معيقات الصادرات الأردنية الى مصر

صادرات

مصر: ارتفاع الصادرات الزراعية