معدل التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في شهر أبريل

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" لشهر أبريل 2022، بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، وهو أعلى من شهر مارس الماضي البالغ 2%.



وأرجعت الهيئة الارتفاع في بيان لها، إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.



وذكرت أن قطاع النقل تأثر بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5%، وأسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أبريل 2022، نظراً لوزنه النسبي في المؤشر البالغ 13%.

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