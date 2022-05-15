الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 10:00 ص

معدل التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في شهر أبريل

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" لشهر أبريل 2022، بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، وهو أعلى من شهر مارس الماضي البالغ 2%.

وأرجعت الهيئة الارتفاع في بيان لها، إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

وذكرت أن قطاع النقل تأثر بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.5%، وأسعار شراء المركبات بنسبة 4.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أبريل 2022، نظراً لوزنه النسبي في المؤشر البالغ 13%.

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