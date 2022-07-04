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الإثنين، 04-07-2022 01:42 م

معدل سعر النفط المستورد من العراق في حزيران 107.7 دولار

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات النفط الخام المستورد من العراق لشهر حزيران الماضي 2022 حوالي 299534 برميلا بمعدل 107.70 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقال مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري إن بيع النفط من الجانب العراقي للأردن يجري بحسب معدل خام برنت، ويطرح منه 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية كلف النقل وأجور المعاين/ طرف التفتيش الثالث وفرق النوعية، حيث بلغ معدل خام برنت لشهر حزيران حوالي 123.70 دولار للبرميل.

وأوضح الحياري أن كمية النفط الخام العراقي المستوردة منذ بداية شهر أيلول 2021 وحتى شهر حزيران 2022، بلغت حوالي 2.449214 مليون برميل، و بمعدل يومي 8747 برميلا.

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يوميا من نفط خام كركوك العراقية تشكل حوالي 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونظيرتها العراقية.

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