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السبت، 30-10-2021 10:41 ص

معركة هيمنة بين بتكوين وإيثريوم

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الوكيل الاخباري- رأى تقرير مالي أمريكي أن هناك معركة هيمنة في السوق بين ”بتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، ومنافستها ”إيثريوم“، ثاني أكبر عملة، بعد الارتفاع غير المسبوق الذي سجلته في الأيام الماضية.

ونقل موقع ”فوربس“ عن خبراء ماليين قولهم إن ”سعر إيثريوم سيواصل صعوده ليتجاوز 5000 دولار بنهاية العام الجاري، ثم يستمر في الارتفاع ليقفز إلى أكثر من 50 ألف دولار بنهاية عام 2030“.

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وأضاف الموقع، في تقرير نشره مساء أمس الجمعة، أن ”سعر كل من بتكوين وإيثريوم ارتفع في الأسابيع الأخيرة، وأن سعر ثاني أكبر عملة رقمية وصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق وسط معركة هيمنة في السوق“.

 

المصدر: إرم

 

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