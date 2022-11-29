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الثلاثاء، 29-11-2022 09:36 ص

معضلة سقف أسعار النفط الروسي مستعصية على أوروبا

بيببببب


الوكيل الإخباري - أكد دبلوماسيون أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.

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وقال دبلوماسي ليس هناك اتفاق، تم الاتفاق على النصوص القانونية لكن بولندا لم توافق على السعر.


وقال دبلوماسيون بولنديون إنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من الخامس من كانون الأول وعلى المنتجات البترولية اعتبارا من الخامس من شباط. ( سكاي نيوز )


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