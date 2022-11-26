معهد التمويل الدولي: اقتصاد العالم على وشك استنساخ أزمة 2009

الوكيل الإخباري - انضم معهد التمويل الدولي إلى الجبهات المتشائمة من تعرّض الاقتصاد العالمي لانتكاسة قوية خلال العام المقبل2023، والتي ستعيد إلى الأذهان التجربة التي عاشتها الدول بعد تفجر الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاماً.

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وقال المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفاً العام المقبل، كما كان في عام 2009، حيث هناك مخاطر بأن يتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب للأبد.



ولا يزال الخبراء يراقبون باهتمام تسارع وتيرة انتشار الأخطار التجارية والاستثمارية والمالية بفعل الأزمة الروسية – الأوكرانية لتصل إلى كل مفاصل الاقتصاد العالمي مما يجعل تعافي النمو ينزلق إلى مربع الانكماش مجدداً. ( العرب )