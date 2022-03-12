السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 09:17 ص

معهد: الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ينخفض 15% في 2022 بفعل العقوبات

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الوكيل الإخباري - أظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش في عام 2022 بنحو 15%، بسبب شدة العقوبات المفروضة بعد غزو أوكرانيا، وسيكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة.

وخفض المعهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نموا نسبته 3%.

وقال معهد التمويل الدولي في مذكرة وقعتها مجموعة من الاقتصاديين "قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمق الركود".

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