مع ارتفاع الأسعار.. هل يقود الغاز إلى ركود حتمي في أوروبا؟

الوكيل الإخباري -
تعتمد توقعات التضخم والاقتصاد العالمي في جزء كبير على الاتجاه الخاص بأسعار الطاقة، وهو ما يجعل الاضطرابات الأخيرة في أسواق الغاز الطبيعي تطورًا مثيرًا للقلق.اضافة اعلان
ما يحدث هو أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أغلقت عند مستوى قياسي، وظلت قريبة من هذا المستوى امس الثلاثاء بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستعلق التدفقات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام تبدأ في نهاية الشهر.
وبلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ما يقرب من 10 أضعاف ما كانت عليه هذه الفترة من العام الماضي.
والأسعار في الولايات المتحدة أقل بكثير، لكنها ترتفع أيضًا، ويوم الاثنين الماضي، سجلت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا وهو ما يرجع إلى زيادة استخدام الطاقة أثناء موجات الحرارة، والطلب من أوروبا حيث تحاول البلدان تخزين الغاز استعداداً لفصل الشتاء.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال": "كانت هناك دلائل على أن الضغوط التضخمية في الشركات قد تجاوزت ذروتها، مع تراجع معدلات الزيادة في كل من تكاليف المدخلات و أسعار الإنتاج في جميع المجالات". لكن متوقع أن تكون هذه الراحة قصيرة الأجل.
كما أن ارتفاع الطلب على الوقود والعرض المحدود يدعمان أسعار الغاز الطبيعي للمشترين في آسيا، وإلى حد ما في أميركا الشمالية.
ويمكن أن تتعرض الشركات العالمية لضربة كبيرة حيث تؤثر الفواتير التي تثير الأنظار على الطلب على السلع وتزيد من تكاليفها الخاصة.( العربية
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