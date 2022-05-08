مع استقرار سوق الصرف.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

الوكيل الاخباري- فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار منذ الأسبوع الأخير في شهر رمضان المبارك، لكن مازالت التوقعات متضاربة بشأن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.



وفق محللين، فإن التوقعات تشير إلى أن الدولار سوف يواصل الارتفاع ويلامس مستويات تتراوح بين 20 إلى 22 جنيهاً، وهذا الاتجاه يدعمه عدد من المحللين الذين يتوقعون قيام البنك المركزي المصري بإجراء تعويم ثالث للجنيه مقابل الدولار، أما السيناريو الثاني فيتمثل في اتجاه سوق الصرف إلى مزيد من الاستقرار مع إمكانية تراجع الدولار إلى مستوى لا يتجاوز 18 جنيهاً مقابل نحو 18.50 جنيهاً في الوقت الحالي.



ويربط أنصار قيام البنك المركزي المصري بإجراء تعويم ثالث للجنيه، بين قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة خلال شهر مايو الحالي، وبين المحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي جديد.

اضافة اعلان

العربية