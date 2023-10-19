الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس تصدر بيانا حول فشل الاحتلال في "طوفان الأقصى"

مئات شاحنات المساعدات تنتظر الدخول بعد اتفاق السيسي وبايدن

فيديو- نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية في جلسة استماع اممية

لماذا يكثف الاحتلال استهداف شمال غزة قبل الغزو البري ؟

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث ياباني التطورات الخطيرة في غزة

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

غارات إسرائيلية تدمر 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة

678 شهيداً في غزة خلال يوم واحد

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

عاجل

الملك يغادر إلى مصر للقاء السيسي

الخميس، 19-10-2023 11:09 ص

مع اشتعال الأحداث في المنطقة.. زيادة تاريخية بمبيعات الأسلحة الأمريكية

BbbCIAA


الوكيل الإخباري - سلّطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على تسبب الحرب في غزة واستمرار حرب أوكرانيا في ارتفاع مبيعات الأسلحة الدولية، مشيرة إلى أن شحنات أسلحة أمريكية تتوالى الى الاحتلال وتضم قنابل ذكية وذخيرة وصواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، ومن المتوقع تقديم المزيد منها قريبا.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن عدوان الاحتلال على غزة والصراع القائم هو أحدث قوة دافعة وراء طفرة مبيعات الأسلحة الدولية التي تعمل على تعزيز الأرباح والقدرة على صنع الأسلحة بين الموردين الأمريكيين.

وأضافت أن الزيادة في المبيعات، توفر لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرصا جديدة لربط جيوش الدول الأخرى بشكل أوثق بالولايات المتحدة - أكبر مصدر للأسلحة في العالم - بينما تثير أيضا مخاوف من أن العالم الأكثر تسلحا سيكون عرضة للاندفاع نحو المزيد من الحروب.

وحتى قبل أن عدوان الاحتلال على غزة كان الغزو الروسي لأوكرانيا وتصور التهديد المتصاعد من الصين سبباً في تحفيز اندفاع عالمي لشراء الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والمدفعية والذخائر وغير ذلك من المعدات الفتاكة.

كما أن الارتفاع في المبيعات جاء مدفوع بالوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في القتال، ما يضغط حتى على الدول المسلحة تسليحا جيدا لشراء أجيال جديدة من المعدات لتظل قادرة على المنافسة.

ويأتي الضغط لتزويد الاحتلال بمزيد من الأسلحة في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون العسكريون الأمريكيون بالفعل لمواكبة الطلب لإعادة إمداد أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومساعدة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في أوروبا، مثل بولندا، على تعزيز دفاعاتهم.

اضافة اعلان

 

ونوهت الصحيفة إلى أن الإنفاق العسكري العالمي على الأسلحة والأفراد والتكاليف الأخرى بلغ العام الماضي 2.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى بالدولار المعدل حسب التضخم منذ نهاية الحرب الباردة.

ولا تزال دول الشرق الأوسط، من المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، وهي الطلبات التي ستقفز الآن مرة أخرى مع الحرب الجديدة. وكالات

إقرأ ايضا
222

الدولار يحافظ على قوته قبيل تصريحات رئيس الفيدرالي

1697700660467

178 مليون دولار التبادل التجاري بين الأردن وقطر لنهاية أيلول

3202215162754929893384

نائب خليجي يدعو لاستخدام النفط كسلاح خلال الاحداث الجارية ومنع تصديره للدول الغربية

thumbs_b_c_1e5d1cbc8d25aec62f6dcdc2472ecc2e

تغير ملحوظ على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم الخميس

408868_36_1683876029

3 سيناريوهات للاحداث في المنطقة.. وهذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي

ذهب3

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى منذ شهرين عالميا

أخبار متعلقة
408868_36_1683876029

3 سيناريوهات للاحداث في المنطقة.. وهذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي

d595cdea6b240df6532752d01dbcfa095822d57b

أغنى دول العالم تجتمع اليوم لتمويل صندوق المناخ

2276561-1915351338

الحكومة الأمريكية على شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية

2276551-1343748480

176 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الصين

1

تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال آب الماضي

image

أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية