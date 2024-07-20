مع الانخفاض الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

انخفض سعر الليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية من عيار 21 بعد الانخفاض الكبير الذي شهده غرام الذهب اليوم السبت في الأردن .وبلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 393 دينارا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 345 دينارا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.وأشار ديب إلى أن سبب هذا الانخفاض على سعر الذهب يعود إلى عمليات جني الأرباح التي تلت الارتفاع الشديد في سعر الأونصة على المستوى العالمي خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى هبوطه بشكل حاد أيضًا.وأضاف أن الأسواق أغلقت عند سعر 2399 دولار للأونصة في التداولات العالمية.وانخفض سعر غرام الذهب في الأردن اليوم بمقدار دينار وعشرة قروش، ليصل سعر غرام 21 الى 48.5 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 46.6 دينارا للشراء منهم.