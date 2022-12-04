مع نهاية 2022 .. مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس في العالم

الوكيل الإخباري - قالت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريكسون، إنها تتوقع وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مختلف أنحاء العالم إلى مليار مشترك بنهاية العام الحالي.

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وقالت الشركة في أحدث تقرير لها إنه خلال الفترة من تموز إلى أيلول الماضيين، زاد عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم بـ 110 ملايين مشترك، ليصل العدد الإجمالي إلى 870 مليون مشترك، وهو ما يعادل ضعف عدد المشتركين في العام الماضي، والذي قدرته الشركة السويدية بـ 580 مليون مشترك.



وقالت إريكسون إنه إذا وصل عدد المشتركين إلى مليار مشترك، فهذا يعني أن شبكات الجيل الخامس حققت المليار مشترك خلال فترة زمنية تقل عامين عن الفترة التي احتاجتها شبكات الجيل الرابع للوصول إلى هذا الرقم منذ إطلاقها.



وأضافت أن حجم البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصالات حول العالم يتضاعف كل عامين تقريبا.



في الوقت نفسه استمر عدد مشتركي شبكات الجيل الرابع في النمو حيث زاد العدد خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 41 مليون مشترك ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين إلى 5.2 مليار مشترك بنهاية العام.



ووصل إجمالي عدد المشتركين في شبكات اتصالات الهاتف المحمول ككل على مستوى العالم إلى 8.4 مليار مشترك.



ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس بحلول 2028 إلى 5 مليارات مشترك بما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد مشتركي شبكات الاتصالات في العالم والمنتظر وصولهم إلى أكثر من 9.2 مليار مشترك. ( الإقتصادية)