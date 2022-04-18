مفاوضات مرتقبة لتقديم مساعدات أميركية للأردن لمدة 5 اعوام

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صادر عن مركز خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي عن توجه لبدء مفاوضات بين إدارة الولايات المتحدة الأميركية والأردن حول مذكرة تفاهم جديدة مدتها 5 سنوات تتعلق بالمساعدات الأميركية، على أن تبدأ العام المقبل.

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وقال التقرير، إنه في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المملكة، سيناقش الجانبان سبل تحفيز الإصلاح وأفضل الطرق لتخصيص المساعدات الاقتصادية الأميركية بين مشاريع تنموية تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومبالغ تخصص لدعم الموازنة".



يأتي هذا في الوقت الذي تنتهي فيه العام الحالي مذكرة تفاهم خاصة بالمساعدات الخارجية الأميركية للأردن استمرت لخمس سنوات بدءا من 2018؛ إذ كانت هذه المذكرة الثالثة من نوعها بين البلدين.



وقد ألزمت هذه الاتفاقية الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويًا من المساعدات الخارجية الثنائية على مدى خمس سنوات بإجمالي 6.375 مليار دولار.

وتمثل مذكرة التفاهم الأخيرة هذه زيادة بنسبة 27 % في التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن عن المساعدات التي سبقتها، وهي أول مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع المملكة إذ كانت الاتفاقيات السابقة



وذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت قد طلبت تخصيص حوالي 1.450 مليار دولار في موازنة العام المقبل، ما يجعل الأردن ثاني أكبر متلقي مستهدف للمساعدات الخارجية السنوية للولايات المتحدة، مع الإشارة الى أن مساعدات العام الحالي تقدر بـ1.650 مليار دولار، منها 1.207 مليار دولار مساعدات اقتصادية و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.



وذكر التقرير أن الأردن حصل على مساعدات إضافية عن المذكرة للعام الحالي بحوالي 375 مليون دولار. ( الغد)

