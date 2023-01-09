الإثنين 09-01-2023
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الإثنين، 09-01-2023 10:58 ص

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم

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الوكيل الإخباري - من المتوقع أن تظل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي تصدر هذا الأسبوع، متماشية مع التباطؤ التدريجي في ضغوط الأسعار، كما ستساعد على تحديد حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي.

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ومن من المتوقَّع ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم ) بمعدل 0.3% ، الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة، والمعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يُعتبر مؤشراً أساسياً أفضل من المؤشر العام.


وستكون البيانات، التي تصدر الخميس المقبل، من بين آخر القراءات التي يطّلع عليها صنّاع السياسات قبل اجتماعهم في يومي 31 كانون الثاني و1 شباط

يتوقع المحللون الاقتصاديون زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي، برغم أن المسؤولين أشاروا إلى احتمال أن تكون الزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية. ( اقتصاد الشرق

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