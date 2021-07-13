الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

السعودية تغير مسار طيرانها فوق الإمارات

إصابة رئيس البرلمان التونسي بكورونا

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء احتياطا لكورونا

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل الإسلامي

الثلاثاء، 13-07-2021 07:03 م

ملايين الدولارات على مصر من أكبر منجم للذهب

منجم


الوكيل الإخباري - كشف مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب "سنتامين مصر" يوسف الراجحي، أن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب 550 مليون دولار حتى الآن.

اضافة اعلان

 

وأكد الراجحي انتظام عمليات الإنتاج من مشروع ذهب السكري حاليا، تنفيذًا للخطة المستهدفة بإنتاج ما يتراوح من 400 إلى 430 ألف أوقية بختام العام الحالي، مضيفا أنه يتم العمل وفقا لخطة سنوية محددة مسبقا لعدم تأثر الإنتاج.
ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب"، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.


وعلى صعيد أحدث تطورات العمل بالمناطق الجديدة التي فازت بها الشركة في مزايدة الذهب التي طرحت العام الماضي، قال الراجحي إن سنتامين حصلت على العديد من المناطق، ويتم التفاوض حاليا مع وزارة البترول وجار استيفاء بعض الاستفسارات والشروط قبل التوقيع النهائي.


ولفت الراجحي إلى أن بعض المناطق التي فازت الشركة بها قريبة من مشروع السكري، وتم عمل بعض الدراسات عليها من قبل.


يذكر أنه تم طرح المزايدة العالمية للذهب عام 2020 في جولتها الأولى، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كم2 في الصحراء والشرقية والبحر الأحمر، وحظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات، تقدم منها 17، وفاز 11 بنحو 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية، بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، منها 7 شركات عالمية منها سنتامين الأسترالية، وباريك جولد الكندية، و4 شركات مصرية.


وكان الراجحي كشف الشهر الماضي أن إجمالي مصروفات مشروع السكري منذ بدء العمل به وحتى الآن بلغ حوالي 4.5 مليار دولار.


وكانت "سنتامين العالمية"، كشفت في تقرير لها مؤخرا عن حجم نفقاتها الرأسمالية المرصودة للعام الحالي بواقع 225 مليون دولار، بما في ذلك نفقات تحسين برنامج التعدين وتطويره وزيادة معدلات الحفر والنمو.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60eda6cc423604597360d756

الدولار الأمريكي يصعد بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

ذهبببب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

6202123133442558257504

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل

AAM5tx1

وكالة الطاقة الدولية: مأزق أوبك+ يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب

اقتصاد الصين

الجمارك الصينية: ازدياد حجم الصادرات والواردات

حدود

ترحيب بقرار العراق إعفاء الشركات الأردنية من اجازة الاستيراد والتسجيل

أخبار متعلقة
LYNXNPEH650CC_L

بورصة مصر تهبط بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

640

مصر: الكشف عن إيرادات السياحة وعدد السائحين

202012081030173017

هيئة سكك حديد مصر تستقبل 20 عربة قطار روسية

1508609_0

مصر تكشف المحاصيل التي تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها

60d434bc4c59b775ce1f1445

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.7 مليار دولار لمصر

bed6d7cd-b456-4781-b63f-0d27dfeaa340_16x9_1200x676

مصر تنتهي من بناء أكبر برج في إفريقيا