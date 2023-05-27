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السبت، 27-05-2023 10:21 ص

ملياردير أمريكي يرجح: الذهب سيفشل كملاذ آمن والتحول سيكون للعملات الرقمية

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الوكيل الإخباري - قال الملياردير الأمريكي مايكل سايلور، إنه من المُرجح أن يفشل الذهب كملاذ آمن حينما يدرك الناس أن البيتكوين تقدم خصائص تتفوق على المعدن الأصفر.

وبين سايلور إن البيتكوين هي الخليفة الاصطناعي الرقمي للذهب، مؤكدًا أن الذهب سوف يفشل، وفي النهاية سيبيع الناس كل ما لديهم من ذهب ويشترون البيتكوين.

وأضاف أنه بينما ارتفعت البيتكوين بنسبة 140 % ارتفع مؤشر S&P بنسبة 25 % والذهب زاد 1%، وانخفضت الفضة، وخسرت السندات أكثر.

وادعى سايلور أن البيتكوين قد نجحت في التحوط من التضخم وتخزين القيمة مقارنة بالأصول الأخرى.

قال سايلور: " البيتكوين أسرع وأكثر ذكاء وأقوى من الذهب، حيث إن المعدن الأصفر مكلف للاحتفاظ به، إنه مركزي، يمكن للناس سرقته منك، ويستمر عمال مناجم الذهب في تقليص قيمته من خلال استخراج المزيد من الذهب".

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ويرى الخبير الاقتصادي ومحلل العملات الرقمية، جيسون بيزينو، أن البيتكوين سترتفع بشكل ملحوظ عند تخطيها المناطق المقاومة الرئيسية، حيث تواجه العملة الرقمية الشهيرة مقاومة قوية بين مستويات 28 ألف دولار إلى 32 ألف دولار.

وأكد بيزينو أنه من الممكن أن تحقق بيتكوين ارتفاعا بنسبة 80% تقريبا من مستوى السعر الحالي عندما تكسر هذه المقاومة، لأنه عندما يحدث ذلك، سنبدأ في رؤية القليل من (الدببة والمزيد من الثيران) بأسواق العملات الرقمية، وقد يتطلعون بعد ذلك إلى مستوى 48000 دولار. ( investing

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