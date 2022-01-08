مليار برميل صادرات النفط العراقي في 2021

الوكيل الإخباري-بلغت صادرات العراق النفطية عام 2021 مليار برميل، حسب مصادر نفطية عراقية.

اضافة اعلان



وقالت شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط العراقية في تقرير اصدرته اليوم السبت، إن مجموع الصادرات النفطية للعام 2021 بلغ مليارا و 102 مليون و188 الف برميل، مشيرة الى ان الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تلتها الشركات الأميركية. وبينت الشركة ان معدل التصدير الشهري للنفط الخام بلغ 91 مليوناً و849 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و962 ألف برميل.



وأشارت الى أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 68 مليارا و995 مليون دولار، وبمعدل 5 مليارات و749 مليون دولار شهرياً، في حين بلغ معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام 68 دولاراً و366 سنتا للبرميل.

بترا