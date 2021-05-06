الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 11:33 ص

إقبال واضح على الشراء

مليونان ونصف دينار قيمة الكوبونات المستفادة من 'الاستهلاكية المدنية'

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، ، عن قيمة "الكوبونات" التي تم الاستفادة من خلالها من عروض المؤسسة ، حيث بلغت نحو مليوني دينار ونصف ، منذ بداية شهر رمضان المبارك،من أصل (5) ملايين دينار.

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وأشار القضاة ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن العروض المقدّمة من المؤسسة، للتخفيف على المواطنين ، ساهمت بشكل كبير على إقبال المواطنين ، وزاد " ارتفعت نسبة الإقبال من (10%-12% ) عن شهر رمضان العام الماضي. 

 

"هنالك إقبال على المواد الأساسية ، كالزيوت والأرز ، والدجاج ، إضافة إلى التمور ، والعصائر والجوز واللوز ، وقمر الدين ، والألبان والأجبان خلال الفترة الحالية " ، وفق القضاة ، الذي أوضح أن العروض مستمرة ، وذلك نهاية كل شهر تزامناً مع رواتب الموظفين .

 

وبيّن أنه يتم تمديد ساعات دوام "الاستهلاكية المدنية" حتى الساعة السادسة مساءً ، عوضا عن الساعة الـ(4:30) ، خلال الشهر الفضيل نتيجة لتهافت المواطنين.

 

 

 




 

 


 

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