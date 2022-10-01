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السبت، 01-10-2022 11:21 ص

منتدى استثمار أردني مع إقليم كردستان يبدأ أعماله اليوم

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الوكيل الإخباري-  تنطلق، السبت، أعمال منتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كردستان، والدورة الأولى لمجلس الأعمال الأردني مع الإقليم، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون مع اتحاد مستثمري كردستان، ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين.

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وأوضح بيان للجمعية، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، والتشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.


بدوره، أكد رئيس الجمعية، حمدي الطباع، أن المنتدى سيشكل خطوة أولية نحو تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في إقليم كردستان، خاصة وأن الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق، يشكل فرصة كبيرة للدخول في مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة.


وأشار الطباع إلى امتلاك الأردن العديد من المقومات التي تتيح له أن يكون مركزًا اقليميًا للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة، ولتمتع القطاعات الاقتصادية بمزايا تنافسية متنوعة، واتسام الاقتصاد الأردني بالانفتاح التجاري، مما يتيح المجال للمستثمرين في الأردن الى الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.

 

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