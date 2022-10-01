السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

إعادة انتخاب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

إلغاء وتأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

 
السبت، 01-10-2022 03:19 م

منتدى استثمار أردني مع إقليم كردستان يبدأ أعماله اليوم

6337f4fbcf1dd


الوكيل الإخباري - تنطلق، اليوم السبت، أعمال منتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كردستان، والدورة الأولى لمجلس الأعمال الأردني مع الإقليم، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون مع اتحاد مستثمري كردستان، ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين.

اضافة اعلان


وأوضح بيان للجمعية، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، والتشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.


بدوره، أكد رئيس الجمعية، حمدي الطباع، أن المنتدى سيشكل خطوة أولية نحو تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في إقليم كردستان، خاصة وأن الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق، يشكل فرصة كبيرة للدخول في مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة.


وأشار الطباع إلى امتلاك الأردن العديد من المقومات التي تتيح له أن يكون مركزًا إقليميًا للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة، ولتمتع القطاعات الاقتصادية بمزايا تنافسية متنوعة، واتسام الاقتصاد الأردني بالانفتاح التجاري، مما يتيح المجال للمستثمرين في الأردن إلى الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.


وقال إن عددًا من الشركات الأردنية بدأت منذ عام 2013 بالتصدير إلى سوق إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الأردنية بمختلف المعارض الموجهة للتصدير إلى سوق أربيل خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والكيماويات والمنسوجات، والقطاع الزراعي والصحي والهندسي.


وأعرب عن تطلع القطاع الخاص الأردني نحو تعزيز الاستثمارات وجذبها بالتشاركية مع اتحاد مستثمري كردستان العراق إلى الأردن، وذلك من خلال تعريف القطاع الخاص بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة في الأردن واطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.


وسيشمل المنتدى عددًا من الجلسات حول آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن وإقليم كردستان العراق، وواقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن.

إقرأ ايضا
12217644791644077278

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

imgid125944

صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي تتجاوز 18 مليونا

1611754014275

الصناعة والتجارة توقع اتفاقيات لدعم 195 منشأة صغيرة ومتوسطة

image

قطر: 68.7 مليون دولار تداولات سوق العقار بأسبوع

ببببب

بدء تدفق الغاز لبولندا عبر خط أنابيب جديد في بحر البلطيق

main_image5e5cc309d0689

108 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيلول الماضي

أخبار متعلقة
1663755811074

رجال الأعمال والأردنية للمناطق الحرة تبحثان الفرص الاستثمارية مع وفد أذربيجاني

32f8c4fd8d4c13a9f158bf501ca5bdf2

5 مشاريع أردنية ضمن قائمة استثمارات عربية قيمتها 3.4 مليار دولار

1663678735194

مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال ومجلس الأعمال العراقي

c654220e-00

ندوة تناقش فرص الاستثمار في الهند

1662903792949

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبحث آفاق التعاون مع المجلس العراقي

c654220e-00

رجال الأعمال والسفير التونسي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية