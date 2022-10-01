منتدى استثمار أردني مع إقليم كردستان يبدأ أعماله اليوم

الوكيل الإخباري - تنطلق، اليوم السبت، أعمال منتدى الاستثمار الأردني مع إقليم كردستان، والدورة الأولى لمجلس الأعمال الأردني مع الإقليم، بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتعاون مع اتحاد مستثمري كردستان، ووزارتي الاستثمار والخارجية وشؤون المغتربين.

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وأوضح بيان للجمعية، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، والتشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، أكد رئيس الجمعية، حمدي الطباع، أن المنتدى سيشكل خطوة أولية نحو تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في إقليم كردستان، خاصة وأن الموقع الجغرافي للأردن وقربه الحدودي والاستراتيجي من العراق، يشكل فرصة كبيرة للدخول في مشاريع مشتركة، بالإضافة إلى إبراز الأردن كمركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة.



وأشار الطباع إلى امتلاك الأردن العديد من المقومات التي تتيح له أن يكون مركزًا إقليميًا للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة، ولتمتع القطاعات الاقتصادية بمزايا تنافسية متنوعة، واتسام الاقتصاد الأردني بالانفتاح التجاري، مما يتيح المجال للمستثمرين في الأردن إلى الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.



وقال إن عددًا من الشركات الأردنية بدأت منذ عام 2013 بالتصدير إلى سوق إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات الأردنية بمختلف المعارض الموجهة للتصدير إلى سوق أربيل خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والكيماويات والمنسوجات، والقطاع الزراعي والصحي والهندسي.



وأعرب عن تطلع القطاع الخاص الأردني نحو تعزيز الاستثمارات وجذبها بالتشاركية مع اتحاد مستثمري كردستان العراق إلى الأردن، وذلك من خلال تعريف القطاع الخاص بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة في الأردن واطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.



وسيشمل المنتدى عددًا من الجلسات حول آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن وإقليم كردستان العراق، وواقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن.