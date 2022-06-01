منتدى اقتصادي أردني روماني في أيلول المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عقد منتدى اقتصادي أردني روماني، خلال شهر أيلول المقبل على هامش اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال الأردني الروماني.

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وأكدت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، عقب مباحثات أجراها عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحليم عابدين مع رئيس جمعية التعاون الاقتصادي الروماني الأردني، رادو بوجدان بنو، أهمية تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال الأردني والروماني في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



وبحث الطرقان إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وبناء شراكات استراتيجية، إلى جانب تنظيم أعمال الدورة الثانية من مجلس الأعمال الأردني الروماني المشترك.

