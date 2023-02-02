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الخميس، 02-02-2023 02:26 م

منتدى الاستراتيجيات: الدين والغلاء وفرص العمل أبرز المخاطر التي تهدد الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق بإيجاز بعنوان " أهم المخاطر العالمية في عام 2023"، وذلك بهدف تسليط الضوء على تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مارش ماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين في عام 2023.


وأكد المنتدى وفق الورقة أن الدين العام، وتكلفة غلاء المعيشة، وفرص العمل والتوظيف هي أبرز المخاطر التي تهدد الأردن.


وبحسب المنتدى فيما يتعلق بإجابات الخبراء المشاركين في استطلاع التقرير من بين 121 دولة حول أهم خمسة مخاطر تهدد بلدانهم في العامين القادمين (من بين أهم 35 خطرًا يواجه العالم)، بيّن المنتدى أن الإجابات التي وردت من الأردنيين المشاركين في الاستطلاع حول أهم خمس أزمات تهدد الأردن في العامين القادمين تمثّلت بكل من أزمة الديون، وأزمة العرض في السلع الأساسية، وأزمة غلاء المعيشة، وأزمة التغيرات الحادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى أزمة تحديات فرص العمل وسبل كسب العيش الكريم.


وأوضح المنتدى أن نتائج المستجيبين الأردنيين في استطلاع الرأي التابع لتقرير المخاطر العالمية لم تكن مفاجئة، ويمكن تلخيص هذه النتائج ضمن ثلاث محاور رئيسية هي؛ الدين العام، وتكلفة غلاء المعيشة، وفرص العمل والتوظيف.

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وفي سياق متصل، شدد المنتدى على ضرورة تنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن المحركات الثمانية والمبادرات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحمل نهجاً مختلفاً في التعامل مع القضايا التي لطالما كانت تحديات صعبة ومستمرة على الاقتصاد الأردني على المدى الطويل.

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