الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

سيدة تنعى زوج ابنتها عريس البلقاء بكلمات مؤثرة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

إغلاقات وتحويل طرق في العقبة الجمعة - أسماء

التعليم العالي توضح شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

تركيب المحطة 23 للرصد الزلزالي في الأردن

خطة اسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

التربية تنعى الطفلة تالا النابلسي

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

 
الإثنين، 28-11-2022 11:37 ص

منتدى الاستراتيجيات: انخفاض ثقة المستثمر في الربع الثاني ليبلغ 178.1 نقطة

2222


الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضاً ليصل إلى ( 178.1 ) نقطة في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن كانت قيمته ( 189.3 ) نقطة في الربع الأول من عام 2022.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 200 نقطة في الربع الأول من عام 2022، ليصل إلى ( 178 ) نقطة في الربع الثاني من عام 2022.


وارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2022.


وارتفعت قيمة العجز في الموازنة من ( 345.8 ) مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 لتصل الى ( 501.7 ) مليون دينار في الربع الثاني من عام 2022.


إقرأ ايضا
2053191-405207818

موجة من النزاعات العمالية في بريطانيا

elaosboa63549

لهذه الأسباب الدولار يكتسح عملات العالم

LYNXMPEIAR04E_L

تراجع أسعار الذهب عالمياً

كتلة

الرمحيّ يدعو إلى مشاركة الغرف التجاريّة بلجان الرقابة على المنشآت وتوحيد الجهات الرقابيّة

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين

f7bffc23-حبوب

أوكرانيا تتوقع تصدير أقل من 3 ملايين طن من الحبوب الشهر الحالي