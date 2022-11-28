منتدى الاستراتيجيات: انخفاض ثقة المستثمر في الربع الثاني ليبلغ 178.1 نقطة

الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضاً ليصل إلى ( 178.1 ) نقطة في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن كانت قيمته ( 189.3 ) نقطة في الربع الأول من عام 2022.

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وانخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 200 نقطة في الربع الأول من عام 2022، ليصل إلى ( 178 ) نقطة في الربع الثاني من عام 2022.



وارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2022.



وارتفعت قيمة العجز في الموازنة من ( 345.8 ) مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 لتصل الى ( 501.7 ) مليون دينار في الربع الثاني من عام 2022.

