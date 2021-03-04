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الخميس، 04-03-2021 04:16 م

منظمة الأغذية العالمية: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالي

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة FAO إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2014 بزيادة في أسعار السكر والزيوت النباتية.

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وبلغ متوسط مؤشر FAO لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة شهر فبراير الماضي، مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير، وكانت القراءة السابقة ليناير 113.3 نقطة.

 


وقالت المنظمة، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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