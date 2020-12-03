الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020




الخميس، 03-12-2020 11:51 ص

منظمة العمل: النساء العاملات الأكثر تضررا من كورونا

woman-at-desk09


الوكيل الاخباري - كشفت منظمة العمل الدولية، الأربعاء، عن انخفاض أو تجميد رواتب العاملين في العديد من الدول، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن النساء العاملات وأصحاب الأجور المنخفضة، هم الأكثر تضررا، من الوباء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".


ورجحت المنظمة في تقرير لها أن تشكل أزمة كورونا ضغطا واسع النطاق على الأجور، لكنها توقعت أن يتراجع الضغط في المستقبل القريب.


وبحسب تقرير المنظمة تضمن عينة من 28 دولة أوروبية، فإن النساء فقدن 8.1 في المئة من رواتبهن في الربع الثاني من العام الجاري.


وفي المقابل فقد 5.4 في المئة من الرجال، رواتبهم بدون احتساب الإعانات مثل برامج الإجازات بسبب كورونا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Turkish-Lira-Hits-Back-Against-Bitcoin-as-Treasury-Steps-in

أعلى مستوى منذ أكثر من عام.. قفزة كبيرة للتضخم في تركيا

791783_img650x420_img650x420_crop

صندوق النقد: لبنان بحاجة لاستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي

ب

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

19730_1_1589364028

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

520201317137436150119

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ذهب 1

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

أخبار متعلقة
image

هذا موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل كورونا

bz1010-dollars

الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عامين

5208

والت ديزني تستغني عن 32 ألف عامل في النصف الأول من عام 2021

33-3

انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد كورونا