الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تمرينا تعبويا مشتركا “الحصن المنيع”

إخلاء مدرسة من الطلبة والمعلمين بعد تفاعل مواد كيميائية في مختبرها

تفاصيل المنخفض القبرصي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

الجامعة الأردنيّة تحصل على تقييم 5 نجوم في التقييم العالمي QS Stars

أردني يقدم (خروف )ذبيحة فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين

شاهد فرحة محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين- صورة

الامن يكشف سبب الحريق في محطة محروقات وعدد الاصابات

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الشبول: لا تقارنوا بين اقتصاد الأردن ودول الخليج

الملكة: مبارك الفوز للسعودية واهلها أبدعتو - فيديو

 
الثلاثاء، 22-11-2022 02:04 م

منظمة دولية تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.2% في 2023

859366


الوكيل الإخباري - توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن يتراجع النمو العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2.7% عام 2024.

وأفاد تقرير المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن زخم النمو تراجع بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية، في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا إن الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي.


وأضاف بيرييرا بأن صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود" وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.

وكان التضخم يرتفع منذ قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

لكن منظمة التعاون والتنمية ومقرها باريس توقعت بأن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5% في 2023 و2024. ( العربية نت )

إقرأ ايضا
11202220114320294577050

مذكرة تفاهم بين المركزي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

تت

موديز ترفع نظرتها المستقبلية للأردن إلى إيجابية

كك

الحديد: التجّار يتحمّلون أكثر من 50% من ثمن البضائع رسوم وضرائب قبل البيع

image

صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب

LYNXNPEB8604B_L

ارتفاع طفيف على اسعار النفط عالمياً

1953613_0

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

أخبار متعلقة
300

صندوق النقد يوصي تركيا بـ "زيادة مبكرة في أسعار الفائدة"

6363c3ed4236045e4916540d

بورصة وول ستريت في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

بنك-انجلترا

بنك إنكلترا يرفع الفائدة بأسرع وتيرة منذ 1989 بـ 75 نقطة أساس

_124431199_gettyimages-1239856334

التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عاما

4201521134842

انكماش اقتصاد روسيا 5% على أساس سنوي في سبتمبر

تنزيل

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس