من باكستان إلى بيرو.. التضخم يضع هذه الدول على حافة الهاوية

الثلاثاء 12-04-2022
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الوكيل الاخباري-على الرغم من مرور أكثر من عقد على الأزمات التي بدأت في 2010، عادت أسعار الغذاء العالمية للارتفاع مرة أخرى لتصل بالفعل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.

وقد أدى الوباء وسوء الأحوال الجوية وأزمة المناخ إلى قلب الزراعة وهدد الأمن الغذائي لملايين الناس. ثم جاءت الحرب الروسية في أوكرانيا، لتزيد الوضع سوءًا، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الوقود، المادة اليومية الأساسية.

ويمكن أن يولد هذا المزيج موجة من عدم الاستقرار السياسي، حيث يتم دفع الأشخاص الذين كانوا محبطين بالفعل من سياسات الحكومة إلى حافة الهاوية بسبب ارتفاع التكاليف.

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