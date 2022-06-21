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الثلاثاء، 21-06-2022 03:54 م

من جديد.. توقع رفع أسعار الفائدة عالمياً 75 نقطة أساس خلال أيام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبراء في القطاع المالي والمصرفي أن يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الاوروبي رفع جديد على أسعار الفائدة خلال الأيام القادمة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

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وبينوا، وفقاً لتقرير نشر على مجلة business-standard واطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن دراسات السوق تتجه نحو رفع الفائدة مع بداية تموز المقبل بمعدل 50-75 نقطة أساس لمواجهة التضخم المستمر.


وأكدوا على أن رفع أسعار الفائدة حتى يعود التضخم لمستويات طبيعية أكثر بعد الركود من جائحة كورونا يجب أن يتم بشكل تدريجي ، خاصة مع تعرض العالم لتداعيات الحرب في أوكرانيا.


وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، وبالنسبة لمنطقة اليورو ، فقد خفضت النمو المتوقع إلى 2.5 في المائة .

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