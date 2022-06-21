من جديد.. توقع رفع أسعار الفائدة عالمياً 75 نقطة أساس خلال أيام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبراء في القطاع المالي والمصرفي أن يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الاوروبي رفع جديد على أسعار الفائدة خلال الأيام القادمة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وبينوا، وفقاً لتقرير نشر على مجلة business-standard واطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن دراسات السوق تتجه نحو رفع الفائدة مع بداية تموز المقبل بمعدل 50-75 نقطة أساس لمواجهة التضخم المستمر.
وأكدوا على أن رفع أسعار الفائدة حتى يعود التضخم لمستويات طبيعية أكثر بعد الركود من جائحة كورونا يجب أن يتم بشكل تدريجي ، خاصة مع تعرض العالم لتداعيات الحرب في أوكرانيا.
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وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، وبالنسبة لمنطقة اليورو ، فقد خفضت النمو المتوقع إلى 2.5 في المائة .
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