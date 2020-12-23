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الأربعاء، 23-12-2020 02:12 م

موانئ دبي العالمية تعتزم بناء ميناء جديد في السنغال بتكلفة تفوق مليار دولار

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة تشغيل الموانئ العالمية "موانئ دبي العالمية"، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة ندايان بقيمة إجمالية 1.127 مليار دولار، وهو أكبر استثماراتها في أفريقيا حتى الأن.

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وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، من المقرر أن تمول موانئ دبي العالمية-دكار، وهي مشروع مشترك بين مزود اللوجستيات الذي مقره دبي وهيئة ميناء دكار، وتصمم وتطور البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذي تبلغ مساحته 600 هكتار والذي يبعد 50 كليومترا تقريبا عن الميناء الحالي.

جرى التوصل إلى اتفاق لبناء ميناء بعد مشاورات بين الرئيس ماكي سال ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، وذلك إلى جانب خطط قائمة لموانئ دبي العالمية لإنشاء وإدارة محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار في ميناء دكار.

وستستثمر موانئ دبي العالمية 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من ميناء ندايان ومن المتوقع أن تنفق 290 مليون دولار في مرحلة ثانية مخطط لها.
وقال أبو بكر صديق بيي، المدير العام لهيئة ميناء دكار: "سيوفر ميناء ندايان الجديد محركا قويا لعجلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة التالية من خطة السنغال الصاعدة".


وقالت موانئ دبي العالمية، إن المرحلة الأولى ستشمل رصيفا بطول 840 مترا وقناة بحرية بطول 5 كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 مترا، فيما تشمل المرحلة الثانية زيادة طول الرصيف 410 أمتار إضافية، مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر.


وقالت إنها ستتيح تحقيق استخدامات متعددة لميناء دكار مثل استخدامه كإطلالة مائية للمشروعات السكنية والتجارية إلى جانب دوره كميناء بحري.
وقالت الشركة، أيضا، إنها تعتزم تطوير منطقة اقتصادية خالصة بالقرب من ميناء ندايان الذي يبعد 20 كيلومترا تقريبا عن مطار بليز دياجني الدولي.



 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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