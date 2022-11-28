الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يطلق مخطط لإنشاء واحد من أكبر مطارات العالم في الرياض

الأمانة تنفذ أعمال إزالة لمبنى بمنطقة الشميساني

الأمن العام للسائقين: هل يوجد حدود لسرعة السيارة التي تقودها؟

حبس مدققي حسابات وضريبة حكوميين 5 سنوات بعد قبولهما الرشوة

الحكومة: الأردن من أهم الدول المُصدرة لكفاءات الذكاء الاصطناعي

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في الخليل

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

سيدة تنعى زوج ابنتها عريس البلقاء بكلمات مؤثرة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس يوم غد

 
الإثنين، 28-11-2022 01:22 م

موجة من النزاعات العمالية في بريطانيا

2053191-405207818


الوكيل الإخباري - تواجه بريطانيا موجة من النزاعات العمالية، التي يقودها عديد من النقابات، التي تطالب بتحسين بيئة العمل، ورفع الأجور التي عجزت عن مواجهة الأسعار المرتفعة.

اضافة اعلان


ويشارك عمال السكك الحديدية والعاملون في التمريض والأطباء والمعلمون، وكذلك العاملون في خدمات الطوارئ والخدمات البريدية والاتصالات في الإضرابات العمالية أو يخططون للمشاركة.


وسجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 % في تشرين الأول لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من تموز إلى أيلول ، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام 2.4 % سنويا، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8 % . ( الاقتصادية

إقرأ ايضا
أبرز مواصفات ومميزات هاتف آيفون 14 الجديد

احتجاجات الصين تهدد انتاج 6 ملايين هاتف آيفون

2022-05-17T160927Z_963562984_RC209U9VGAQ3_RTRMADP_3_FINTECH-CRYPTOCURRENCY

موجة هلع تضرب سوق العملات المشفرة وتهز بيتكوين

2222

منتدى الاستراتيجيات: انخفاض ثقة المستثمر في الربع الثاني ليبلغ 178.1 نقطة

elaosboa63549

لهذه الأسباب الدولار يكتسح عملات العالم

LYNXMPEIAR04E_L

تراجع أسعار الذهب عالمياً

كتلة

الرمحيّ يدعو إلى مشاركة الغرف التجاريّة بلجان الرقابة على المنشآت وتوحيد الجهات الرقابيّة

أخبار متعلقة
638212a815dc9

زيادة عدد متسوقي الجمعة السوداء في بريطانيا 3.7٪

2052136-944805849

بريطانيا تشن حربا على شركات الملاذات الضريبية

201343_13_1666177546

استقرار الاسترليني أمام الدولار

4afa8f78122fd6eb2091362a313f76ff

انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الثالث

336661-1582902826

إلغاء زيادة التأمينات الاجتماعية في بريطانيا يدخل حيز التنفيذ