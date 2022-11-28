موجة من النزاعات العمالية في بريطانيا

الوكيل الإخباري - تواجه بريطانيا موجة من النزاعات العمالية، التي يقودها عديد من النقابات، التي تطالب بتحسين بيئة العمل، ورفع الأجور التي عجزت عن مواجهة الأسعار المرتفعة.

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ويشارك عمال السكك الحديدية والعاملون في التمريض والأطباء والمعلمون، وكذلك العاملون في خدمات الطوارئ والخدمات البريدية والاتصالات في الإضرابات العمالية أو يخططون للمشاركة.



وسجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 % في تشرين الأول لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من تموز إلى أيلول ، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام 2.4 % سنويا، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8 % . ( الاقتصادية )

