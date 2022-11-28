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الإثنين، 28-11-2022 01:29 م

موجة هلع تضرب سوق العملات المشفرة وتهز بيتكوين

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الوكيل الإخباري - تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين، وسط نوبة من القلق تجتاح المستثمرين في الأسواق العالمية أثارتها الاحتجاجات في الصين ضد قيود كورونا.

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انخفضت أكبر عملة مشفرة في وقت ما من الجلسة بنسبة 3.2%، وتم تداولها عند حوالي 16170 دولارًا .


وانخفضت إيثر بنحو 4%، بينما تكبدت عملات مثل سولانا وأفالانش ودودج كوين خسائر أكبر.


تأتي الاضطرابات التي أججتها الصين خلال فترة ضعف لأسواق العملات المشفرة، التي تقف على حافة الهاوية بسبب انتشار عدوى سقوط بورصة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد والشركة التابعة ألاميدا للأبحاث. ( العربية نت )

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