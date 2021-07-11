موجودات البنوك من العملات الأجنبية تنخفض 450 مليون دينار

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تراجعت موجودات البنوك المرخصة من العملات الأجنبية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 3.6 % أو ما مقداره 451.3 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.وبلغت قيمة موجودات العملات الأجنبية في البنوك المرخصة 11.8 مليار دينار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 12.26 مليار دينار في نهاية العام 2020.وتوزعت الموجودات بين 308.5 مليون دينار النقد الموجود في الصندوق في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 283.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بتراجع نسبته 8.7 %.أما الأرصدة لدى البنك المركزي فبلغت 787.8 مليون دينار في أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 734.1 مليون دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع 7.3 %.وبلغت الأرصدة لدى البنوك 3.99 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) الماضي مقارنة مع 4.68 في نهاية العام 2020 وبنسبة تراجع 15 %.أما قيمة الموجودات في محفظة الأوراق المالية في نهاية العام 2020 فبلغت 3.01 مليار دينار مقارنة مع 2.66 مليار دينار في نهاية العام 2020 وبنسبة ارتفاع وصلت 4.8 %.