الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 12:35 م

مورافيتسكي: بولندا ستحاول وقف استيراد المحروقات من روسيا قبل نهاية العام

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الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، للصحفيين اليوم، إن بلاده ستتخلى تماما عن استيراد الفحم الروسي في أبريل أو مايو من هذا العام.

في الوقت نفسه، يأمل رئيس الوزراء البولندي أن تتمكن بلاده من استيراد الفحم من دول أخرى، بتكلفة لا تزيد على تكلفة استيراده من روسيا.

وأضاف: "الفحم من أستراليا وجنوب إفريقيا وكولومبيا لا يجوز أن يكون أغلى ثمنا من نظيره الروسي. سنفعل كل شيء حتى لا يضر هذا بمحفظة البولنديين، حتى لا يدفعوا أكثر من ذي قبل".

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وأشار مورافيتسكي إلى أن بولندا ستحاول التخلي عن النفط الروسي قبل نهاية العام.

وقال موراويكي "سنبذل قصارى جهدنا للتخلي عن النفط الروسي بحلول نهاية العام".

بدورها، قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكوفا، إنه يجب على بلادها لتعويض الواردات الروسية، أن تشتري 8 ملايين طن من الفحم. قالت "نحن نعرف من أين وكيف يجب جلبها إلى هنا".

 

روسيا اليوم

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