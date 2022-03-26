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السبت، 26-03-2022 05:25 م

موسكو: العقوبات على روسيا قد تدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

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الوكيل الإخباري - حذرت موسكو، اليوم السبت، من أن العقوبات المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية قد تؤدي إلى تدمير الهيكل الاقتصادي العالمي.

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وقال نائب رئيس مجلس الامن الروسي، دميتري مدفيديف، في تصريحات صحفية :"في الغرب يجمدون أصول المؤسسات المالية وحتى البنك المركزي، بل وحتى يتحدثون عن الاستيلاء على هذه الأصول، أي تأميمها، هذه طبعا حرب بدون أي قواعد، وستكون نتيجتها تدمير بنية كل الاقتصاد العالمي".

 

وفي السياق، طالبت موسكو، اليوم السبت، أن تكون المفاوضات مع واشنطن بشأن البعثات الدبلوماسية على أساس التكافؤ.


وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي اليوم: "مستعدون للتفاوض بشرط أن يكون ذلك على أساس التكافؤ التام ووجود حركة مقابلة".


كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية الروسية يعد أولوية للبلاد.


وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية :"في هذا السياق أكد أن طلبية الدفاع الحكومية يجري تنفيذها وفقا للخطة المحددة رغم كل الصعوبات الحالية، على الرغم من العقوبات ضد روسيا، فإن مستوى إبرام العقود الحكومية يبلغ 85 بالمئة وسيكتمل هذا العمل في نيسان المقبل".


وأضاف شويغو: "يتم إعطاء الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية"، مضيفا أن الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية يمثل أولوية أيضا".

 

بترا

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