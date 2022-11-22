الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر رابط أرقام جلوس تكميلية التوجيهي

وزير المالية: لن يتم صرف أي مطالبات مالية بعد هذا التاريخ

المواجهات العربية بكأس العالم اليوم تتصدر حديث الأردنيين

وزارة الصحة تحذر من إساءة استخدام المضادات الحيوية

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

فيديو - الحاج حسين ذهب للصلاة في المسجد فاختاره الله إلى جواره

المساعدات الخارجية للاردن تتجاوز الـ 2 مليار دولار

الاردنيون يقبلون على شراء الذرة مع ذروة الانتاج

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

الصحة توجه رسالة لمرضى السكري في الأردن

 
الثلاثاء، 22-11-2022 12:02 م

مونديال قطر ينعش قطاعات اقتصادية في الأردن

1953613_0


الوكيل الإخباري - أنعشت مباريات كأس العالم 2022 التي انطلقت في قطر بعض القطاعات الاقتصادية في الأردن، خاصة المقاهي والكافيهات ومحلات بيع "الرسيفرات" ومحلات بيع الملابس الرياضية وغيرها من المحلات التجارية.

اضافة اعلان


وتشهد هذه القطاعات حراكا لافتا وغير مسبوق، بعد انطلاق مباريات مونديال قطر 2022 الذي يحظى بمتابعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشارع الرياضي المحلي.


وبات الإقبال كبيرا في هذه الفترة على محلات الكوفي شوب والمقاهي، لحضور المباريات التي تقام خلال الأوقات (الواحدة ظهرا والرابعة عصرا والسابعة مساء والعاشرة مساء)، ما أنعش هذا القطاع الذي يعيش حاليا حالة من "البحبوحة" المالية أملا في تعويض خسائره السابقة.


كما تشهد محلات الرسيفرات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لشراء رسيفرات تضمن لهم حضور مباريات المونديال المشفرة، الأمر الذي ساهم في إنعاش هذا القطاع.


وانضمت محلات بيع الملابس الرياضية إلى قائمة القطاعات الاقتصادية المنتعشة، بعد أن زادت عملية شراء الملابس الرياضية، خاصة القمصان التي تمثل المنتخبات العالمية، حيث يحرص الكثير من المشجعين على ارتداء قميص المنتخب الذي يشجعه قبل الذهاب لحضور المباريات بشكل جماعي سواء في المقاهي أو المنازل.


وتمنى صاحب المقهى أحمد العسولي أن يكون كل أيام العام مونديال، لما لهذا الحدث الرياضي من انعكاسات إيجابية على مجال عمله.


وقال بدأ عدد رواد المقهى بالارتفاع التدريجي مع بدء فعاليات مونديال قطر، حيث يحضر المشجعون بأعداد كبيرة لحضور المباريات والتفاعل معها، حيث يطلبون الأرجيلة والمشروبات الساخنة والباردة، ما ينعكس إيجابا على دخل المقهى.


أما خالد الخطيب صاحب محل أدوات رياضية، فقد كشف عن مضاعفة موارده المالية نتيجة ارتفاع مشتريات قمصان المنتخبات المشاركة، وهو أمر ينعش المحل اقتصاديا.


وقال، إنه منذ انطلاق المونديال، بدأ المشجعون يقبلون على شراء أعلام المنتخبات المشاركة وقمصان لاعبيها، ما رفع من قيمة المبيعات التي تضاعفت بشكل لافت، مؤكدا أن مونديال قطر أنعش اقتصاد محله وجميع المحلات الرياضية.


وأكد المشجع إياد عيسى أنه يفضل حضور المباريات في المقهى وليس في المنزل، بسبب الأجواء الحماسية برفقة الأصدقاء، مبينا أن الإقبال على المقاهي تضاعف خلال فترة المونديال وهم أمر يحرك اقتصاد هذا القطاع الذي تضرر كثيرا خاصة خلال فترة كورونا.

إقرأ ايضا
عع

الدكتور عاطف حسّونة يحذر من استخدام الأدوية في غير موضعها وخاصّة المباعة عبر الإنترنت

النفط

أسعار النفط تستقر عالمياً

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

637c678ed9556

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

6 (2)

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

للل

برنامج الأغذية العالمي يخصص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان

أخبار متعلقة
a292ae58e058074d421bb81b0028fb7d

احتياطي النقد الأجنبي في الأردن ينخفض إلى 15.9 مليار دولار

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

45 مليون دولار من البنك الدولي لمتضررين من كورونا في الأردن

0fcd5952-304795

نمو المبادلات التجارية بين الأردن وقطر منذ مطلع 2022

ذهب1

استقرار أسعار الذهب في الاردن

62-214755-jordan-trade-deficit-falls-to-5-billion_700x400

رئيس جمعية رجال الأعمال: التجارة الخارجية للمملكة بدأت تتعافى

image (74)

الاقتصاد الصيني ينمو 3.9 % خلال الربع الثالث 2022