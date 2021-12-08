الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الأربعاء، 08-12-2021 09:02 ص

ميزانية البنوك تقترب من 60 مليار دينار

820212414646714862285


الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 2.78 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 59.8 مليار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

اضافة اعلان


وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.


ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا، منها 16 بنكا محليا و8 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 825 فرعا.


وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 5.7 % لتسجل 53.6 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.


وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية، إضافة الى موجودات أخرى.

 

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية أول عشرة أشهر من العام الحالي 6.2 مليار دينار مقارنة مع 6.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 1.7 %. وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.


أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 9.57 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع نسبته 6.9 %.


وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.9 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير الى نمو بنحو 3.6 %.


وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).


وبلغت المطلوبات الأجنبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 10.4 مليار دينار بارتفاع 9.6 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.


وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 5.7 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتبلغ 998.8 مليون دينار مقارنة مع 944 مليون دينار في نهاية 2020.


وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.


وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.(الغد)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعار الذهب-01

استقرار أسعار الذهب محليا

Maria_23

مستثمرون في القطاع العقاري يطالبون بتخفيض ضريبة المبيعات

نفط3

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

12030533_466975120140969_2585773010582827944_o

جمعية البنوك تناقش الميزة التفضيلية للقطاع البنكي

61af49c44c59b70daf458a74

نائب الرئيس الأفغاني السابق: البنوك الخاصة في البلاد قد أفلست

4202024181935186740922

نقابة الملاحة: الرسوم الإضافية ستؤدي لارتفاع السلع

أخبار متعلقة
61af5644dda5a

مساعٍ أردنية للحصول على 500 مليون دولار لصالح الكهرباء الوطنية

مطار-الملكة-علياء-الدولي-من-المصدر

ارتفاع صادرات المنطقة الحرة بالمطار الى 131 مليون دينار

ميناء الحاويات في العقبة

ابو عاقولة يُحذر من “موت” ميناء حاويات العقبة

1120213014256608831545

البنوك المحلية أقرضت 1.34 مليار دينار في 10 شهور

البنك المركزي (3)

البنك المركزي ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية

1120213132335128711119

نمو موجودات البنوك 6.3% في عام 2020