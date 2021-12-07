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الثلاثاء، 07-12-2021 03:19 م

نائب الرئيس الأفغاني السابق: البنوك الخاصة في البلاد قد أفلست

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الوكيل الإخباري-قال نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح إن جميع البنوك الخاصة في البلاد أفلست باستثناء بنك أفغانستان الدولي (AIB)، ولم تعد قادرة على الوفاء بمسؤولياتها.

وأضاف صالح في تغريدتين نشرهما على صفحته الرسمية في موقع :"تويتر" (التي يقدم نفسه فيها على أنه "رئيس قائم" لأفغانستان)، إن حركة "طالبان" "سيطرت بهدوء على البنوك واغتصبت أصولها".


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أما أصحاب البنوك ومديروها فقال إنهم فروا من البلاد "هربا من التعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية". وتابع أن على باكستان (التي اتهمها صالح مرارا بالوقوف وراء استيلاء "طالبان على السلطة في أفغانستان) أن "تتدخل وتنقذ مجموعتها العميلة من الأزمة بضخ النقود" في الاقتصاد الأفغاني، لأن "إرسال سبع شاحنات من القمح أسبوعيا ليس هو الحل"، بحسب قوله.


وأواخر الشهر الماضي، حثت الأمم المتحدة على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم سيتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

روسيا اليوم

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